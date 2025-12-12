Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Ланчхути
  4. Жилая

Жилье в Ланчхути, Грузия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Ланчхути, Грузия
Дом 7 комнат
Ланчхути, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 373 м²
Количество этажей 2
2-этажный новопостроенный частный дом в Григолети, расположенный на 396 кв.м. земельного уча…
$250,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти