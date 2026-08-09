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Виллы в Кобулети, Грузия

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Кобулети, Грузия
Вилла 6 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$249,000
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Вилла 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Вилла 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$180,000
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