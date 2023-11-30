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Виллы в Кобулети, Грузия

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы в Кобулети, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€173,001
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