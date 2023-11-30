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Дома в Хелвачаури, Грузия

5 объектов найдено
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хелвачаури, Грузия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хелвачаури, Грузия
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€427,951
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни в Murmaneti, Грузия
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
 Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€172,091
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хелвачаури, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хелвачаури, Грузия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€320,963
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DDA Real Estate
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Хелвачаури, Грузия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Хелвачаури, Грузия
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€320,963
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DDA Real Estate
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Хелвачаури, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Хелвачаури, Грузия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€320,963
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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