  2. Грузия
  3. Хелвачаурский муниципалитет
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Хелвачаурском муниципалитете, Грузия

Коттеджный поселок ЖК "IPG Villas" (Лот П031ОЭ)
Ортабатуми, Грузия
от
$199,000
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Batumi Belvedere Villas расположены на участке в 1,05 гектаров в микрорайоне Ортабатуми, в 9,5 км к востоку от центра Батуми, 5 км до пляжа. Участок находится между рекой Корилисцкали и горным ручьем с кристально чистой водой, откуда открывается незабываемый вид на горную местность.  Преиму…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Коттеджный поселок Diamond Star Group
Чарнали, Грузия
от
$159,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Ахалсопели ближайший пригород Батуми, 7 минут езды до города.  Дом построен на ровном рельефе. В 3-х минутах езды самый чистый пляж в Аджарии. Уникальный микроклимат благодаря эвкалиптовым и цитрусовым деревьям за окном. Закрытая охраняемая территория под видеонаблюдением, с доступом к к…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Коттеджный поселок ЖК "Ravillas" в Салибаури (Лот П030ОЭ)
Салибаури, Грузия
от
$259,875
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Проект RAVILLAS - это уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса. Комплекс расположен в живописном уголке Салибаури, на склоне горы с захватывающим видом на Черное море, и горы.  Преимущества комплекса : -собственная артезианская скважина -умный дом -5 летний ВНЖ в подарок пр…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Ортабатуми, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Виллы Батуми Бельведер принадлежат на участке в 1,05 гектаров в микрорайоне Ортабатуми, в 9,5 км к востоку от центра Батуми, 5 км до остатка. Участок находится между рекой Корилисткали и горным ручьем с кристально чистой водой, откуда открывается доступный вид на горную местность. — площа…
Агентство
Property of Georgia
Оставить заявку
Коттеджный поселок Seashell Cottage
Сарпи, Грузия
от
$105,300
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
< p > Комплекс SeaShell расположен в высокогорье, и каждая вилла предлагает панорамный вид на море. Начните свой день с вида на расслабляющую поверхность воды или динамичные волны, Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями за ужином на террасе или в гостиной с прекрасным видом или отдыхайте…
Застройщик
Seashell
Оставить заявку
