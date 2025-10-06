Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Гурия
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Гурии, Грузия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры в Шекветили, Грузия
Многоуровневые квартиры
Шекветили, Грузия
Площадь 40 м²
Этаж 2/9
Проект Shekvetili Forest~Beach — это новый проект в регионе Черного моря, предназначенный дл…
$107,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гурии, Грузия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти