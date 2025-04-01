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Кондо в Гудаури, Грузия

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1 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Гудаури, Грузия
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Кондо 2 комнаты
Гудаури, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Добро пожаловать в нашу уникальную квартиру в Гудаурии, расположенную в живописном регионе, …
$67,500
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