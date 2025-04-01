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Квартиры в Гардабанский муниципалитет, Грузия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Самеба, Грузия
Квартира 2 комнаты
Самеба, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Жилой комплекс Табахмела   Виллы и апартаменты в охраняемом поселке в окрестностях Тби…
$91,950
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Параметры недвижимости в Гардабанский муниципалитет, Грузия

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