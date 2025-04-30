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Квартиры-студии с садом в Батуми, Грузия

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2 объекта найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/19
The exclusive investment complex, Piazza Residence, is located in the city's most prestigiou…
Цена по запросу
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Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/27
БОТАНИЧЕСКИЙ САД Комплекс сдан. 27этажный комплекс. Расположен на престижном Новом Бульв…
$73,176
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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