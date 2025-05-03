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Долгосрочная аренда студий в Батуми, Грузия

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15 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 7 этаже в 20 метрах от моря. Цена $…
$400
в месяц
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Квартира 36м2 на Шартава (Лот А036ИН) в Батуми, Грузия
Квартира 36м2 на Шартава (Лот А036ИН)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 25/28
Видовая квартира , есть все необходимое для жизни с великолепным видом на море, старый город…
$400
в месяц
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Квартира 29м2 на Тбети (Лот А029ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 29м2 на Тбети (Лот А029ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/5
Сдается студия недалеко от ЖД вокзала. Тихий, уютный район с хорошим видом из окна.  Рядом …
$320
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 4 этаже в 200 метрах от моря, в рекреа…
$300
в месяц
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Квартира 26м2 на Багратиони (Лот А072ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 26м2 на Багратиони (Лот А072ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 16/25
Сдаётся студия в центре города. Рядом находится море, парк, супермаркеты и рестораны. специа…
$350
в месяц
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Квартира 27м2 на Ангиса (Лот А074ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 27м2 на Ангиса (Лот А074ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 8/25
Сдаётся студия в на Новом Бульваре в Guru Residence. Рядом находится море, парк, супермаркет…
$440
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 6 этаже в 200 метрах от моря, в рекреа…
$350
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 8 этаже в 200 метрах от моря, в рекреа…
$300
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 12/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 12 этаже в 200 метрах от моря, в рекре…
$350
в месяц
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Квартира 27м2 на Тбети (Лот А049ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 27м2 на Тбети (Лот А049ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/5
Сдается студия в тихом месте с видом на горы. Квартира находится в районе Бензе, за железнод…
$320
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/15
Сдается студия на 1 год в жилом комплексе Batumi View. Апартамент расположен на 7 этаже и…
$500
в месяц
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Квартира 33м2 на Химшиашвили (Лот А056ОЭ) в Батуми, Грузия
Квартира 33м2 на Химшиашвили (Лот А056ОЭ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 24/55
Сдается студия в Орби сити блок А на 24 этаже. Из квартиры открывается вид на море и горы. В…
$450
в месяц
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Квартира 45м2 на Тбел Абусеридзе (Лот А064ЮТ) в Батуми, Грузия
Квартира 45м2 на Тбел Абусеридзе (Лот А064ЮТ)
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 17/27
Сдается студия с отдельной спальной зоной с новым ремонтом. Из квартиры открывается вид на м…
$500
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 8/13
Сдается студия с договором аренды на 6-12 месяцев, на 8 этаже в 200 метрах от моря, в рекреа…
$350
в месяц
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 15/20
Сдается студия в 200 метрах от моря, с договором аренды на 6-12 месяцев. Первоначальный плат…
$550
в месяц
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