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Продажа готового бизнеса в Аджарской Автономной Республике, Грузия

коммерческая недвижимость
39
отели
18
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1 объект найдено
Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences. в Батуми, Грузия
Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.
Батуми, Грузия
Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua. Гарантия обратного выкупа!…
$78,000
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