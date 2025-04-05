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Коммерческая недвижимость в Ахалцихе, Грузия

2 объекта найдено
Продаётся ферма в Ахалцихе, Грузия
Продаётся ферма
Ахалцихе, Грузия
Площадь 1 477 м²
Продаётся ферма площадью 728 кв.м, расположенная на сельскохозяйственном земельном участке 7…
$41,800
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Коммерческое помещение 1 209 м² в Ахалцихе, Грузия
Коммерческое помещение 1 209 м²
Ахалцихе, Грузия
Площадь 1 209 м²
Продаётся коммерческое помещение площадью 309 кв.м, расположенное на земельном участке 900 к…
$27,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Service Line
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English, Русский
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