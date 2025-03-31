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Квартиры-студии в Адлиа, Грузия

Студия Удалить
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97 объектов найдено
Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
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Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$20,640
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
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Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$20,640
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/13
Batumi View — современная новостройка разной этажности, возведенная по сейсмоустойчивой моно…
$72,000
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 13/30
White House 30-этажное здание с современной архитектурой и минималистичным декором. 5 минут …
$36,700
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Lux Residence — новый жилой комплекс, состоящий из 20-этажного здания, расположенный в 400 м…
$29,680
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
$28,600
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/19
La Batumi Familia – многоэтажное здание в современном стиле с эргономичными квартирами, кото…
$20,650
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до моря, асфаль…
$28,938
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/16
Квартира со свежим ремонтом, с мебелью, техникой, постельным бельем, посудой и всем необходи…
$48,800
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до моря, асфаль…
$27,971
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English, Русский
Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 10/18
Продаётся уютная просторная студия в элитном жилом комплексе Bi residence , расположенном в …
$52,000
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до моря, асфаль…
$31,042
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English, Русский
Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 113/15
Апартаменты сдаются в состоянии «Зелёного Каркаса» или под ключ с мебелью и техникой Прое…
$107,348
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Застройщик
Гумбати Групп
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Русский, Українська
Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 23/28
Квартира для продажи: 1-комнатная  Комплекс: AISI  Адрес: Батуми, улица Шерифа Химшиашвили…
$115,000
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Студия 1 спальня в Адлиа, Грузия
Студия 1 спальня
Адлиа, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Продается студия с шикарным панорамным видом на море!  Новый современный ЖК NBG Beach Panor…
$61,000
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Lux Residence — новый жилой комплекс, состоящий из 20-этажного здания, расположенный в 400 м…
$30,528
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English, Русский
Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Lux Residence — новый жилой комплекс, состоящий из 20-этажного здания, расположенный в 400 м…
$30,528
Оставить заявку
Закрыть
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English, Русский
Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до моря, асфаль…
$27,971
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/15
Продаётся студия с дизайнерским ремонтом, оборудованная мебелью и техникой в элитном жилом к…
$45,700
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 22/27
Зеленый каркас, натяжной потолок, электро разводка, газ, залит пол, выровнены стены, плитка …
$33,500
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
$40,553
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/26
GWG Batumi — современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востр…
$37,800
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 12/18
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
$39,783
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 14/21
🌳Продажа квартиры в новом жилом комплексе LemonGarden Residence and Spa🍋 LemonGarden - 21…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Boulevard Residence – новый жилой комплекс рядом с морем.   300 метров до моря, асфаль…
$31,042
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English, Русский
Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 26/26
Студия с панорамным видом на горы! Комплекс премиум класса GWG расположен в 5 минутах от сам…
$22,804
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 24/27
В квартире разведены сантехнические трубы, электрика, сделан натяжной потолок от застройщика…
$36,000
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/15
Готовая студия в новом комплексе Boulevard Point от Gumbati. Расположена на первой линии от …
$46,250
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 26/27
Прямой вид на море и новый бульвар! ЖК New Boulevard расположен в 5  минутах от самого больш…
$28,301
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 16/26
Отличная видовая студия! Вид на море, 5 Лифтов марки Kone, алюминиевый профиль окон, удобная…
$31,700
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