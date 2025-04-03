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Жильё в Адлиа, Грузия

квартиры
687
дома
46
736 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$28,740
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
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Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$20,640
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Таунхаус 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с домофоном в Адлиа, Грузия
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Таунхаус 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с домофоном
Адлиа, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Коттедж 4 комнаты в Адлиа, Грузия
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Коттедж 4 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Коттедж 4 комнаты в Адлиа, Грузия
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Коттедж 4 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$267,000
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с домофоном в Адлиа, Грузия
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с домофоном
Адлиа, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$267,000
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с домофоном в Адлиа, Грузия
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Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с домофоном
Адлиа, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
UP UP
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$20,640
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Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
UP UP
Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$28,740
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Квартира 3 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 3 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
$54,332
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Квартира 3 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 3 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$54,780
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/19
Жизнь слишком коротка, чтобы жить в скучном жилье! Представьте себе современный жилой компле…
$43,700
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Таунхаус в Адлиа, Грузия
Таунхаус
Адлиа, Грузия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Описание комплекса: ● закрытый комплекс индивидуальных жилых домов - таунхаусов ● количест…
$246,250
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5
Жизнь слишком коротка, чтобы жить в скучном жилье! Представьте себе современный жилой компле…
$42,550
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 10/12
13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. Из Вашей будущей кв…
$30,400
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Квартира 3 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 3 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
$52,205
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Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 9
Уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, в туристическом цент…
$61,950
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7
Комплекс премиум класса, который объединяет 108 апартаментов, построенных по европейским ста…
$73,340
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Palm Residence расположен на берегу Черного моря в начале Нового Бульвара. Первая линия о…
$40,553
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 12
Первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Это небольшой курортны…
$79,802
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/16
Продаётся полностью готовая студия для сдачи в аренду или для жизни в перспективном месте на…
$44,900
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Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/15
Бульвар Поинт 15-этажный апарт-отель на Новом Бульваре в 300 метрах от моря Комплекс в…
$72,881
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Квартира 3 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 3 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 16/20
Проект будет сдан в декабре 2025 года, уже построено 20 этажей, всего будет 21 этаж, квартир…
$74,200
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 21/27
Квартира в «New Boulevard». Комплекс расположен в 5 минутах от самого большого бульвара горо…
$24,700
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Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 7
Новый уникальный проект на курорте, строительство которого ведется в нескольких метрах от мо…
$109,000
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8
Надежная инвестиция в мировой бренд Комплекс  под управлением всемирно-известного отельно…
$60,480
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5
Дата начала строительства - май 2022 Дата окончания строительства - декабрь 2024 Кварт…
$64,015
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/20
20-этажный жилой комплекс в формате пятизвездочного отеля ALL INCLUSIVE. Апартаменты Wynd…
$157,803
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 13/40
40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на проспекте Там…
$91,540
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/12
Современный жилой дом в Батуми, в нескольких метрах от моря в престижном месте.   350 …
$23,760
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