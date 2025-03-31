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Квартиры в Адлиа, Грузия

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691 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$28,740
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
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Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$20,640
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Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
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Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$28,740
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
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Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$20,640
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/13
Batumi View — современная новостройка разной этажности, возведенная по сейсмоустойчивой моно…
$72,000
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 13/30
White House 30-этажное здание с современной архитектурой и минималистичным декором. 5 минут …
$36,700
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 12/20
Первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Это небольшой курортный …
$80,000
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Квартира 2 спальни в Адлиа, Грузия
Квартира 2 спальни
Адлиа, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 7
Продается потрясающая, большая квартира с панорамным видом на море, которую никто и никогда …
$350,000
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 35/45
Квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY HILTON. ЖК  в Батуми строится недал…
$60,480
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$30,048
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5
Гостиничный комплекс - ваша брендовая инвестиция. Инвестиционная привлекательность от $7 …
$97,376
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Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Lux Residence — новый жилой комплекс, состоящий из 20-этажного здания, расположенный в 400 м…
$51,352
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Квартира 3 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 3 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$84,400
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16
Эксклюзивный вариант роскошного жилья только для вас! Представляем Ваше вниманию, комплек…
$45,168
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Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 21/27
Квартира в черном каракасе в «New Boulevard». Комплекс расположен в 5 минутах от самого боль…
$39,675
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/6
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$37,524
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Квартира 3 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 3 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8
New Boulevard Residence – новый современный жилой комплекс в районе Нового Бульвара.   …
$46,400
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5
Жизнь слишком коротка, чтобы жить в скучном жилье! Представьте себе современный жилой компле…
$39,790
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Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/16
ТОРГ! Продам апартаменты с отдельной спальней в комплексе La Quinta by Wyndham это гостиница…
$122,000
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6
Хотите купить квартиру в прекрасной Грузии? Мы предлагаем широкий выбор жилья для всех ваших…
$30,711
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Студия 1 комната в Адлиа, Грузия
Студия 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Lux Residence — новый жилой комплекс, состоящий из 20-этажного здания, расположенный в 400 м…
$29,680
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Рассрочка до 2 лет. Загородный жилой комплекс с современной инфраструктурой, состоящий из…
$30,625
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2
Эксклюзивное предложение у самого моря. Апартаменты с видом на море. Первая береговая …
$67,979
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Квартира 2 комнаты в Адлиа, Грузия
Квартира 2 комнаты
Адлиа, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/8
Представляем вашему вниманию уникальное предложение – апартаменты в Orbi Palace Bakuriani с …
$60,000
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/30
Этот комплекс это многофункциональный апарт-отель на Новом бульваре. Почему именно наш ко…
$76,800
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 11/27
Студия 31,6 м2 с ремонтом под ключ в мультифункциональном жилом комплексе премиум-класса, пр…
$55,000
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 16
Дата начала строительства - май 2022 Дата окончания строительства - декабрь 2024 Кварт…
$88,795
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Квартира в Адлиа, Грузия
Квартира
Адлиа, Грузия
Площадь 41 м²
Этаж 7
Продаётся большая, просторная студия, площадью 40,73 м2 на 7 этаже в ЖК "Оптима" ( Новый бул…
$38,700
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/17
Первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Это небольшой курортный …
$76,520
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Квартира 1 комната в Адлиа, Грузия
Квартира 1 комната
Адлиа, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 9
Мультифункциональный жилой комплекс премиум-класса, проект мирового уровня с современной инф…
$44,288
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