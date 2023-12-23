Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Абхазия

Жильё в Абхазия, Грузия

квартиры
15
дома
14
29 объектов найдено
Вилла 8 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Тбилиси, Грузия
Вилла 8 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 700 м²
С исключительными правами !!! Для долгосрочной или ежедневной а…
€909
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Описание: Трехэтажный частный дом в аренду в Кошигоре. Недавно …
€2,726
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Описание: 2 -этажный частный дом в аренду в Санцоне, на улице Ч…
€909
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты с лифтом, с подведенным электричеством, с газом в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с подведенным электричеством, с газом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 5/9
Description: 3-room apartment for sale in Vake, on Svanidze Str…
€85,417
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 5/5
Описание: 3-комнатная квартира на продажу в Сабуртало, Карели-с…
€99,956
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 9/9
Description: 3-room apartment for sale in Didi Digomi, Asmati S…
€63,608
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Вилла 4 спальни с мебелью, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни с мебелью, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Описание: Двухэтажный, недавно построенный (завершенный 3 лет) …
€125,399
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Описание: 2 -этажный таунхаус частный дом на продажу в Тхинвали…
€113,586
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
Описание: 3 -комнатная квартира на продажу в Самгори, в поселке…
€35,984
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
With exclusive rights !!! Available for sale !!! 1 m2. 235 US. …
€245,346
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с мебелью, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни с мебелью, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Описание: 2-х этажный частный дом на продажу в Надзаладеви, улица Энисели, общая площадь: 13…
€77,239
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/8
Description: 3 and 2 room apartment for sale in Saburtalo, Kama…
€92,686
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 5/7
Description: 3-room apartment for sale in Vake, on Kobuleti Str…
€139,938
Оставить заявку
Вилла 8 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Тбилиси, Грузия
Вилла 8 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Описание: 4-х этажный частный дом на продажу в Надзаладеви, на улице Ходришвили, недалеко от…
€199,912
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Описание: 2-х этажный частный дом на продажу в Санцоне, на улице Зигзаг. Новое здание, общая…
€98,139
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Описание: 3 - Этажный частный дом на продажу в Сабуртало, на ул…
€258,977
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 спален с мебелью, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Тбилиси, Грузия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Трехэтаж…
€617,909
Оставить заявку
Вилла 2 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Вилла 2 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Описание: 1-этажный частный дом на продажу в Самгори, в поселке…
€40,891
Оставить заявку
Вилла 5 спален с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 спален с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
Описание: 3-х этажный частный дом на продажу в Надзаладеви, на улице Кавтишеви, недалеко от …
€236,259
Оставить заявку
Квартира 5 спален с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Квартира 5 спален с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Description: 8-room duplex apartment for sale in Sanzona, Kvish…
€98,139
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/5
Description: 5-room apartment for sale in Didi Digomi, on Tarie…
€66,334
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни с мебелью, с центральным отоплением, с подведенным электричеством
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Описание: 2-х этажный частный дом на продажу, в Диди Дигоми, на…
€327,128
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с домофоном, с лифтом, с интернетом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с домофоном, с лифтом, с интернетом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/9
Description: 3-room apartment for sale in Saburtalo, on Kapiani…
€60,882
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с домофоном, с мебелью, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с домофоном, с мебелью, с лифтом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 8/12
Описание: 3-комнатная квартира на продажу в Диди Дигоми, на улице Ростевани, недалеко от Гуд…
€55,430
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 7/12
Description: 3-room apartment for sale in Didube, Eristavi Stre…
€86,326
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/9
Description: 3-room apartment for sale on Moscow Avenue, Kindzm…
€48,161
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с центральным отоплением, с подведенным электричеством, с газом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с центральным отоплением, с подведенным электричеством, с газом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 2/15
Описание: 3-комнатная квартира на продажу в Сабуртало, на улице Апакидзе. В недавно построен…
€90,869
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с интернетом в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с лифтом, с центральным отоплением, с интернетом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 12/14
Description: 3-room apartment for sale in Vake, on Amirejibi hi…
€76,784
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня с мебелью, с центральным отоплением, с интернетом
Тбилиси, Грузия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 13/13
Description: 2-room apartment for sale in Didube, "Jaoken" buil…
€46,798
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Абхазия, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти