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Жилье в Абхазии, Грузия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Псырдзха, Грузия
Вилла 5 комнат
Псырдзха, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Виллы премиум-класса с панорамным видом, комфортными условиями проживания на побережье Черно…
$446,175
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Параметры недвижимости в Абхазии, Грузия

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