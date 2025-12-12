Хургада, Египет

La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество единиц начинается с 30 м2 до 160 м2. Расположенный в самом сердце Хургады прямо на набережной в Мамше, вы найдете несколько квартир с одной, двумя и тремя спальнями с видом на Красное море. Со всем, …