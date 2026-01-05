  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Al Hadaba
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Al Hadaba

Хургада
8
Красное Море
13
Al Ahia
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Показать все Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Al Hadaba, Египет
от
$42,109
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 57 м²
1 объект недвижимости 1
Оригинальное название: Atlantis: Where Modern Living Meets Coastal LuxuryОткройте для себя Атлантиду от Castello Development, сложного жилого сообщества, охватывающего 41 500 кв.м в самом сердце Хадабы. Разработанная для элегантности, комфорта и удобства, Atlantis предлагает идеальное сочета…
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
На карте
Realting.com
Перейти