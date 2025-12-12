  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Хургаде

5
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
от
$50,417
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 78 м²
2 объекта недвижимости 2
Мы с гордостью представляем Вам наш новый проект курорта Storia Del Mare одного из самых раскошных проектов в центре Хургады. Проект Storia Del Mare разработан компанией Castello. На проекте имеется пешеходная набережная на берегу моря номера с видом на море и панорамный  вид на остров…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
78.0
90,968
Застройщик
Castello
Резиденция La Bella Resort
Хургада, Египет
от
$32,022
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 46–128 м²
10 объектов недвижимости 10
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество единиц начинается с 30 м2 до 160 м2. Расположенный в самом сердце Хургады прямо на набережной в Мамше, вы найдете несколько квартир с одной, двумя и тремя спальнями с видом на Красное море. Со всем, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 64.0
37,605 – 71,935
Квартира 2 комнаты
80.0 – 93.0
78,105 – 86,880
Квартира 3 комнаты
128.0
121,632 – 121,808
Агентство
Hurghadians Property
Хургада, Египет
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Мечты могут стать реальностью с компанией Castello . Наш проект Storia Del Mare расположен на первой береговой линии с личным пляжем, охрана объекта 24 часа . видео наблюдение , спа салоны, тренажерный зал, рестораны, паркинг и многое другое.  У нас в компликсе 95% квартир с видом н…
Застройщик
Castello
Хургада, Египет
от
$33,165
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 40–62 м²
5 объектов недвижимости 5
Platinum Resort Интегрированный комплекс жилых и коммерческих помещений, предоставляющий все необходимое, чтобы уйти и насладиться отдыхом круглый год. В нескольких минутах от центра города, с удобствами, которые гарантируют, что вам никогда не придется прерывать свое время, разработанными …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0 – 62.0
25,571 – 61,051
Квартира 2 комнаты
55.0
51,658
Агентство
Hurghadians Property
