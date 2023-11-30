Новостройки в Красном Море, Египет

Хургада, Египет

от €30,500

46–128 м² 10

Сдача в: 2022

La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество единиц начинается с 30 м2 до 160 м2. Расположенный в самом сердце Хургады прямо на набережной в Мамше, вы найдете несколько квартир с одной, двумя и тремя спальнями с видом на Красное море. Со всем, что у вас на пороге, что еще можно попросить, этот проект находится в 5 минутах езды от аэропорта Хургады, в 10 минутах от центра города, где вы найдете кофе Коста, MacDonald's и множество магазинов, баров и ресторанов в вашем распоряжении. Морской пехотинец Хургада также находится всего в 15 минутах езды, где вы можете посидеть, глядя на коллекцию красивых яхт, плавающих в чистых голубых водах Красного моря, и попробовать египетские деликатесы в одном из многочисленных столбцов. Маленький Будда находится всего в нескольких минутах ходьбы от набережной и является главным рестораном города, суши-баром, лаунджем и клубом. Если вы чувствуете себя немного более энергичным, вы можете прогуляться до набережной Аль-Дау, где вы сможете увидеть впечатляющие скульптуры и насладиться уличными фестивалями, которые проходят, затем перейдите в клуб элементов, чтобы закончить свою ночь стильно. La Bella Resort предложит подземную парковку, 24/7 Безопасность, Центральный спутник, Тренажерный зал, Фармация, магазины, супермаркет, бассейн и многое другое. La Bella Resort действительно имеет все это и находится в одном из лучших мест в Хургарде. Не откладывайте резервирование одного из этих устройств, они действительно не останутся надолго. Планы выплат Только 10% депозит обеспечит ваше устройство, 10% при подписании контракта и 80% план платежей на срок до 4 лет. Из покупной цены взимается 10% платы за обслуживание, поэтому нет необходимости платить ежегодно.