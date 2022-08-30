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Квартира в новостройке Veleslavínská 47 Residence

Столица Прага, Чехия
от
$5,71 млн
14.11.2024
$5,71 млн
20.07.2023
$30,177
;
7
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 4584
ID новостройки на Realting
In CRM: 1
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Чехия
  • Область / штат
    Прага
  • Город
    Столица Прага
  • Метро
    Nádraží Veleslavín (~ 200 м)
  • Метро
    Petřiny (~ 900 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Откройте для себя наше эксклюзивное предложение 16 тщательно спроектированных апартаментов, от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями, каждый из которых предлагает жилые помещения от 31 м2 до 55 м2.

  • 3 различных нежилых пространства, идеально подходящих для ваших бизнес-планов, от 7 до 43 м2;

  • Проект реконструкции находится в самом разгаре, мы стремимся завершить все ремонтные работы к сентябрю 2023 года;

  • Наслаждайтесь экологически чистым отоплением, быстрым подключением к Интернету и, кроме того, чувством безопасности благодаря системе видеофонов, все тщательно интегрировано для вашего максимального комфорта;

  • Волшебный внутренний двор с игровой площадкой для малышей и фитнес-оборудованием для вашего активного образа жизни;

  • Владельцы квартир также оценят низкие сборы и платежи в фонд обслуживания и ремонта.

Местонахождение на карте

Столица Прага, Чехия

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Новости застройщика

30.08.2022
«Если хотите купить жилье в ипотеку — лучше отложите эти планы». Как меняется ситуация на рынке недвижимости Чехии
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Квартира в новостройке Veleslavínská 47 Residence
Столица Прага, Чехия
от
$5,71 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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