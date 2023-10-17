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Особняки в Никосия, Кипр

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство, с VillaCyprus, с LuxuriousNicosia в Строволос, Кипр
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство, с VillaCyprus, с LuxuriousNicosia
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 722 м²
Количество этажей 2
ЗОЛОТОЙ ДОМ 2 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. Роскошная вил…
€230,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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