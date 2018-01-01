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Новая резиденция с бассейном в популярном районе Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр
от
€595,000
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7
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном и крытой парковкой.

Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Встроенная кухня и бытовая техника
  • Сигнализация
  • Домофон
  • Итальянские полы
  • Ламинат в спальнях
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в популярном туристическом районе Юниверсал, рядом с ресторанами, кафе и торговым центром.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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