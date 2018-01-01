Новая резиденция с бассейном в популярном районе Пафоса, Кипр

Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами на крыше, террасами и панорамным видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, в западном пригороде Пафоса, в 500 метрах от автомагистрали.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются апартаменты с видом на море. Пентхаусы имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает общим бассейном, подземной парковкой, тренажерным залом.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и всей необходимой инфраструктуры.
Пляж - 400 метров
Магазины - 50 метров
Аэропорт - 40 минут
Автомагистраль, ведущая в Айя-Напу - 10 км