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Современная резиденция в центре Ларнаки, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€262,500
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20
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О комплексе

Предлагаются новые квартиры с парковочными местами, помещениями для хранения и живописным видом на город.

Удобства и оснащение в доме
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Центральная спутниковая антенна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре города, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Набережная и пляж - 10 минут ходьбы
  • Парк и соленое озеро - 15 минут ходьбы
  • Международный аэропорт и автомагистрали - 5 минут езды
Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Современная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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