Современная резиденция в центре Ларнаки, Кипр

Предлагаются элитные таунхаусы с собственными бассейнами, ухоженными садами, панорамным видом на море и горы.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Супермаркет - 200 метров
Пляж - 3,4 км
Аэропорт - 17 км
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Некоторые дома оборудованы лифтами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международной школой.
Море - 300 метров
Ближайший пляж - 3 минуты
Центр Пафоса - 6 минут
Археологические достопримечательности - 5 минут
Порт и набережная - 8 минут
Торговый центр - 7 минут
Автомагистраль - 15 минут
Предлагаются апартаменты с террасами и видами на море и горы.
Резиденция располагает бассейном, крытой парковкой, тренажерным залом, помещениями для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Сантехника Grohe
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Кондиционеры
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Царских гробниц, рядом с двумя пляжами, супермаркетом и автобусными остановками.
Пляж - 500 метров
Аэропорт - 15 км
Школа - 400 метров
Центр города - 3 км
Торговый центр - 2,7 км