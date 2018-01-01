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Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр

Empa, Кипр
от
€880,000
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16
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О комплексе

Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, садом, панорамным видом на море, горы и Пафос.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Центральное отопление
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Стенные шкафы
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, в 10 минутах езды от Пафоса.

  • Школа - 2 км
  • Пляж - 3 км
  • Магазины - 2 км
  • Бары - 3 км
  • Рестораны - 4 км
  • Пафос - 5 км
  • Пейя - 5 км
  • Корал-Бэй - 5 км
  • Поле для гольфа - 5 км
  • Гавань - 5 км
  • Аэропорт Пафоса - 15 км
  • Аэропорт Ларнаки - 140 км
Местонахождение новостройки
Empa, Кипр

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Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€880,000
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