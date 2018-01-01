Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр

Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами.
Особенности квартир
Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море.
Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты.
Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Камин
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.
Предлагаются виллы, сочетающие в себе современный и традиционный стиль, с парковочными местами, зонами отдыха и бассейнами.
Резиденция располагает общим бассейном, круглосуточной охраной и рестораном, клубом и консьерж-сервисом, зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, недалеко от центра города.
Аэропорт - 21 км
Супермаркет - 2,5 км
Пляж - 4 км
Предлагается вилла, которая стала обладателем престижной международной премии в сфере недвижимости European Property Awards 2019-2020. Резиденция располагает панорамным видом на море и гавань, прямым выходом на пляж, инфинити-бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 400 метрах от новой гавани Пафоса, в 10 минутах от частных международных школ и торгового центра.