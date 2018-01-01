Новая резиденция рядом с центром Пафоса, Кипр

Предлагаются квартиры с видом на море.
Резиденция располагает двумя бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от больницы и школ и в нескольких минутах езды от баров и ресторанов.
Автомагистраль Пафос-Лимассол - 1 минута
Международная школа - 5 минут езды
Торговый центр - 8 минут
Гавань - 9 минут
Царские гробницы - 10 минут
Пляж - 11 минут
Международный аэропорт - 12 минут
Гольф-клуб - 15 минут
Предлагаются новые апартаменты с террасами, парковочными местами и живописными видами.
Пентхаус имеет террасу на крыше с собственным бассейном, зоной барбекю и панорамным видом.
Окончание строительства 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Паркет в спальнях, гостиных и столовых
Встроенная кухня
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Гавань Лимассола - 10 минут
Аэропорт Ларнаки - 39 минут
Аэропорт Пафоса - 48 минут
Предлагаются меблированные апартаменты с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3% в течение 5 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами, удостоенными Голубого флага.
Природный парк Акамас — 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты
Гавань — 8 минут
Царские гробницы — 12 минут
Исторический центр Пафоса — 15 минут
Торговый центр — 13 минут
Археологический парк — 13 минут
Порт и набережная — 14 минут
Автомагистраль — 20 минут
Международный аэропорт — 30 минут