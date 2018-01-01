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Новая резиденция рядом с центром Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр
от
€220,000
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12
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и таунхаусы. Каждый таунхаус имеет собственный сад.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, на окраине Пафоса.

  • Центра Пафоса - 7 минут езды
  • Полис - 35 минут
  • Лимассол - 40 минут
  • Пляжи - 8 минут
  • Торговый центр - 8 минут
  • Гавань и набережная - 10 минут
  • Международная школа - 5 минут
  • Больница - 6 минут
  • Международный аэропорт - 15 минут
  • Гольф-клуб - 20 минут
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Новая резиденция рядом с центром Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€220,000
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