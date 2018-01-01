Новая резиденция на берегу моря с развитой инфраструктурой в престижном районе, Лимассол, Кипр

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает большой парковкой, тренажерными залами, спа-зонами, саунами и банями, крытыми и открытыми бассейнами, зонами отдыха, ресторанами и магазинами, ухоженными садами и детскими площадками. Также имеется бизнес-центр с 52 офисами.
Окончание строительства - март 2025 года.Оплата
40% - при подписании контракта
30% - до июня 2023 года
20% - до мая 2024 года
10% - по окончании строительстваРасположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе на берегу моря, рядом с центром Лимассола.