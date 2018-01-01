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Новая резиденция на берегу моря с развитой инфраструктурой в престижном районе, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€1,80 млн
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8
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция располагает большой парковкой, тренажерными залами, спа-зонами, саунами и банями, крытыми и открытыми бассейнами, зонами отдыха, ресторанами и магазинами, ухоженными садами и детскими площадками. Также имеется бизнес-центр с 52 офисами.

Окончание строительства - март 2025 года.

Оплата

40% - при подписании контракта

30% - до июня 2023 года

20% - до мая 2024 года

10% - по окончании строительства

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе на берегу моря, рядом с центром Лимассола.

  • Международный аэропорт Пафоса - 65 км
  • Международный аэропорт Ларнаки - 65 км
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Новая резиденция на берегу моря с развитой инфраструктурой в престижном районе, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,80 млн
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