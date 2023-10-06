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Пентхаусы с бассейном в Лимасол, Кипр

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Пентхаус 3 комнаты с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
€139,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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