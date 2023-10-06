Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Коммерческая
  4. Лимасол
  5. Доходные дома

Доходные дома в Лимасол, Кипр

коммерческая недвижимость
129
отели
3
офисы
28
магазины
17
Доходный дом В архив
Очистить
2 объекта найдено
Доходный дом в Лимасол, Кипр
Доходный дом
Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
Продается 3-этажное коммерческое здание, расположенное недалеко от церкви Айя-Напа в Лимассо…
€600,000
Доходный дом в Лимасол, Кипр
Доходный дом
Лимасол, Кипр
Площадь 841 м²
Проект представляет собой трехэтажное здание, расположенное в центре Лимассола, космополитич…
€1,50 млн
Realting.com
Перейти