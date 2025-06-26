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Таунхаусы с террасой в Limassol Municipality, Кипр

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2 объекта найдено
Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивные 3-этажные апартаменты в центре Лимасола, всего в 200…
$790,519
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Marvista Residences это жилой комплекс из частных домов, оформленных в стиле доступной элега…
$755,643
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Параметры недвижимости в Limassol Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
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Недорогая
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