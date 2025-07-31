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Дома в Letymvou, Кипр

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Летимву, Кипр
Дом 4 спальни
Летимву, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 485 м²
Дорога останавливается перед высокими двойными воротами, которые защищают виллу и ее террито…
$1,03 млн
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Вилла в Летимву, Кипр
Вилла
Летимву, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
For Sale a four-bedroom luxury New villa under construction that can be finished in 3 months…
$912,100
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Вилла в Летимву, Кипр
Вилла
Летимву, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
For Sale a four-bedroom luxury New villa under construction and can be finished in 3 months.…
$684,366
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Параметры недвижимости в Letymvou, Кипр

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