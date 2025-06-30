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Офисы в Лации, Кипр

коммерческая недвижимость
12
инвестиционная недвижимость
4
склады
5
2 объекта найдено
Офис 103 м² в Лация, Кипр
Офис 103 м²
Лация, Кипр
Площадь 103 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов Лации недалеко от т…
$283,243
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Офис 103 м² в Лация, Кипр
Офис 103 м²
Лация, Кипр
Площадь 103 м²
Современный проект расположен в одном из самых привилегированных районов Лации недалеко от т…
$271,822
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