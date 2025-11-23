Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир в Лакатамии, Кипр

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
A charming ground floor apartment is available for rent in Lakatamia, Nicosia, just a short …
$1,150
в месяц
Квартира в Лакатамия, Кипр
Квартира
Лакатамия, Кипр
Площадь 37 м²
This modern Studio Apartment situated in the Lakatamia near Lidl area, just a stone's throw …
$763
в месяц
Квартира 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Квартира 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Luxury 2 Bedroom Floor Apartment for Rent plus maids room. Very quiet residential area ar Ar…
$1,744
в месяц
