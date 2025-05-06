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Пентхаусы в Empa, Кипр

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3 объекта найдено
Пентхаус в Empa, Кипр
Пентхаус
Empa, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Современный 3-этажный жилой дом в центре Пафоса, состоящий из 21 единицы, с 1 и 2-комнатными…
$189,582
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Пентхаус в Empa, Кипр
Пентхаус
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2
Современный 3-этажный жилой дом в центре Пафоса, состоящий из 21 единицы, с 1 и 2-комнатными…
$279,860
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Пентхаус в Empa, Кипр
Пентхаус
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3
Современный 3-этажный жилой дом в центре Пафоса, состоящий из 21 единицы, с 1 и 2-комнатными…
$279,860
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
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