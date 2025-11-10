Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Dora
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Dora, Кипр

виллы
4
5 объектов найдено
Вилла в Дора, Кипр
Вилла
Дора, Кипр
Количество спален 1
Площадь 114 м²
This ground floor semi-detached house is located in the traditional village core of Dora, Li…
$110,476
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом 1 спальня в Дора, Кипр
Дом 1 спальня
Дора, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
For sale: a charming ground floor house offering 110 m² of internal space, located in the he…
$110,315
Оставить заявку
Вилла в Дора, Кипр
Вилла
Дора, Кипр
Количество спален 1
Площадь 114 м²
This ground floor semi-detached house is located in the traditional village core of Dora, Li…
$110,476
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Monte OnlineMonte Online
Вилла в Дора, Кипр
Вилла
Дора, Кипр
Количество спален 1
Площадь 114 м²
This ground floor semi-detached house is located in the traditional village core of Dora, Li…
$110,476
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Дора, Кипр
Вилла
Дора, Кипр
Количество спален 1
Площадь 114 м²
This ground floor semi-detached house is located in the traditional village core of Dora, Li…
$110,476
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Dora, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти