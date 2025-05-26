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Производственные здания на Кипре

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1 объект найдено
Производство 523 м² в Dali, Кипр
Производство 523 м²
Dali, Кипр
Площадь 523 м²
Актив относится к двухэтажному коммерческому складу, который в настоящее время сдается в аре…
$638,226
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