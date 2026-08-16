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Виллы у моря в Chloraka, Кипр

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9 объектов найдено
Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошная 4-спальная прибрежная вилла в Пафосе - всего в 300 метрах от пляжа Эта исключител…
$2,94 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошные прибрежные виллы в Хлораке, Пафос - современная средиземноморская жизнь Этот экск…
$3,19 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошные прибрежные виллы в Хлораке, Пафос - современная средиземноморская жизнь Этот экск…
$3,19 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
3-комнатная современная вилла - Резюме Стильная и современная 3-комнатная отдельно стоящая …
$1,11 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошная 4-спальная прибрежная вилла в Пафосе - всего в 300 метрах от пляжа Эта исключител…
$2,94 млн
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Вилла 4 — современная вилла с 3 спальнями, частным бассейном 3×6 м и крытой верандой 37 м², …
$752,279
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Вилла 1 — современная вилла с 3 спальнями, частным бассейном 3×6 м и террасой 36 м², всего в…
$775,788
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Вилла 2 — современная вилла с 3 спальнями, частным бассейном 3×6 м и террасой 36 м², всего в…
$764,034
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Вилла 3 — современная вилла с 3 спальнями, частным бассейном 3×6 м и террасой 36,7 м², всего…
$764,034
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