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Бунгало в Akoursos, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Akoursos, Кипр
Бунгало
Akoursos, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается уютный одноэтажный дом с вторичным жильем, расположенный в тихой деревне Акурсос. …
$325,335
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Параметры недвижимости в Akoursos, Кипр

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