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Дома с террасой в Задаре, Хорватия

виллы
7
4 объекта найдено
Дом 6 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 6 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Exclusive and detached villa in Zadar In an intimate and elevated location on the city’s edg…
$2,88 млн
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Дом 9 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 9 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
House with three furnished apartments, 305 m2, Višnjik, Zadar A house with three furnished a…
$719,650
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Дом 7 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 7 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
Spacious family house 342 m2 with a garden of approx. 600 m2, Zadar, Plovanija, suitable for…
$719,650
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Дом 11 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 11 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 11
Площадь 689 м²
Количество этажей 3
Investment opportunity in Zadar, 6 apartments – 2 apartments with a pool, new construction a…
$1,99 млн
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Параметры недвижимости в Задаре, Хорватия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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