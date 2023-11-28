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Кафе и рестораны в Умаг, Хорватия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Площадь 515 м²
The restaurant is located on the ground floor of building A in the apartment complex in Umag…
€1,24 млн
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