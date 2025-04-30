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Квартиры с видом на море в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

Шибеник
35
Водице
16
Opcina Murter Kornati
12
Квартира Удалить
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14 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/3
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$542,954
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/3
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$455,876
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$414,899
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$414,899
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$450,754
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$363,677
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$379,043
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$435,387
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$404,654
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$387,239
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$379,043
Оставить заявку
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$399,532
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$358,554
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$420,021
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Шибенско-Книнской жупания

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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