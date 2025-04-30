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Квартиры с террасой в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

Шибеник
35
Водице
16
Opcina Murter Kornati
12
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33 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
2-room apartment, 102m2, Šibenik-Crnica The apartment is located in the attic of a house wit…
$287,860
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Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
2-room apartment, 84 m2, Šibenik-Varoš The newly renovated apartment consists of two bedroom…
$226,967
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Квартира 2 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom apartment in Tribunj with garden and terrace, 95.55 m² In the popular town of Tr…
$305,574
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Квартира в Brodarica, Хорватия
Квартира
Brodarica, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
1 спальня квартира, 50.91 m2, Шибеник – Бродарица Квартира S1 расположена на первом этаже не…
$168,336
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Квартира 2 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/2
Two-bedroom apartment in a new building with sea view, Tribunj, 119 m2 This elegant two-bedr…
$527,005
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Квартира 2 комнаты в Zaboric, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Zaboric, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
New build apartment with garden, Grebaštica, 63.49 m² This attractive apartment is located o…
$224,938
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
I26870 Jurja Dalmatinca
$409,647
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Квартира 2 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Duplex Two-Bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.81m² Duplex t…
$281,693
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Квартира 3 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Two residential units in one, Vodice, 106.96 m² In the heart of a peaceful neighborhood in V…
$243,574
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Квартира 2 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Two-bedroom apartment in Tribunj with pool and garden, 123 m2 This elegant two-bedroom apart…
$544,720
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Two-room apartment with sea view, Vodice, new building, 97.11 m2 The two-room apartment in V…
$387,504
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Квартира 3 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 2/2
Three-Bedroom apartment in Tribunj with terrace and sea View, 125.55 m² In the popular town …
$427,361
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Квартира в Шибеник, Хорватия
Квартира
Шибеник, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Studio apartment with a share in commercial space in the heart of the old town, Šibenik, Th…
$90,178
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Квартира 2 комнаты в Srima, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
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Квартира 2 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 1/2
Two-bedroom apartment in a new building with sea view, Tribunj, 119 m2 This elegant two-bedr…
$520,418
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Квартира 5 комнат в Шибеник, Хорватия
Квартира 5 комнат
Шибеник, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
Apartment 5s, 155 m2, Šibenik – Center In the center of the city of Šibenik, on the waterfro…
$642,149
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Квартира 2 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Apartment Murter – center, 68.59m2 In the center of Murter, in a small residential building …
$215,895
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
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Квартира 2 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Two-bedroom apartment in a new building with two gardens, Brodarica, 84.26m² A comfortable t…
$279,866
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Квартира 2 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Apartment in Tribunj with spacious terrace and sea view, 94.49 m² In the popular…
$316,646
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Квартира 3 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
Three-Bedroom apartment in Tribunj with large terrace, 125.55 m² In the popular town of Trib…
$416,290
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Квартира 3 комнаты в Brodarica, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Brodarica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, 85.62 m2, Šibenik – Brodarica Квартира S3 расположена на первом этаже …
$276,496
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Квартира 2 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/2
Two-bedroom apartment in a new building with sea view, Tribunj, 107.50 m2 This elegant two-b…
$470,125
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Квартира 2 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Two-bedroom apartment in Tribunj with pool and garden, 110 m2 This elegant two-bedroom apart…
$487,148
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Квартира в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира
Opcina Tribunj, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/2
Completely renovated apartment in Tribunj, 39 m² This apartment is situated in a quiet part …
$173,823
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Квартира 2 комнаты в Рогозница, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Рогозница, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/2
Duplex apartment with panoramic sea view, Rogoznica, 85.63 m² In the peaceful part of Rogozn…
$354,289
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Квартира в Zaboric, Хорватия
Квартира
Zaboric, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
New Build Apartment with Garden, Grebaštica, 46.17 m² This attractive apartment is located o…
$163,575
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Квартира в Brodarica, Хорватия
Квартира
Brodarica, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
1 спальня квартира, 41.09 m2, Шибеник – Бродарица Квартира S2 расположена на первом этаже не…
$128,749
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Квартира 3 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Three-Bedroom apartment in Tribunj with garden and terrace, 130.73 m² In the popular town of…
$405,218
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Квартира 2 комнаты в Opcina Tribunj, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Opcina Tribunj, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Two-Bedroom apartment in Tribunj with spacious terrace, 94.49 m² In the popular town of Trib…
$308,896
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Типы недвижимости в Шибенско-Книнской жупания

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Шибенско-Книнской жупания, Хорватия

с видом на море
Недорогая
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