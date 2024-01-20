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Хорватия
Жилая
Шибенско-Книнская жупания
Квартиры
Квартиры в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия
Квартира
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24 объекта найдено
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Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4
1
84 м²
2/2
Квартира в доме, 83,81м2, Шибеник-Црница В семейном доме 1991 года постройки расположена ква…
€175,000
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Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3
1
78 м²
1/9
Квартира 3,5 кв.м., 78м2, Шибеник – Видичи На первом этаже жилого дома расположена квартира …
€185,000
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Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
2
1
43 м²
14
Квартира 2 спальни, 42м2, Шибеник-Шубичевац Квартира состоит из спальни, прихожей, ванной ко…
€162,000
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Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3
1
67 м²
2/3
Квартира 3 спальни, 66м2, Шибеник-Видичи Квартира расположена на втором этаже небольшого жил…
€189,000
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Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4
1
91 м²
Шибеник, Метеризе, квартира 90,97 м2, в жилом доме, второй этаж с лифтом. Квартира расположе…
€230,000
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Квартира 2 комнаты
Рогозница, Хорватия
2
1
78 м²
2
Роскошная квартира в Рогознице с панорамным видом на море, 77,69 м2 В самом центре Рогозницы…
€410,000
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Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
4
112 м²
2/2
I26867 Юрья Далматинка
€450,000
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Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
3
109 м²
1
Квартира на первом этаже рядом с морем и с садом в современном новом здании, Murter Недавно …
€397,850
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Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
4
133 м²
1
I26869 Юрья Далматинка
€480,000
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Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
3
87 м²
1/1
I26870 Юрья Далматинка
€370,000
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Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
3
1
77 м²
2
I26866 Юрья Далматинка
€285,000
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Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3
1
55 м²
5
Квартира 3 спальни, 55м2, Шибеник-Видичи Квартира состоит из двух спален, ванной комнаты, пр…
€150,000
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Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3
1
73 м²
5/6
Квартира для адаптации в центре с видом на море, 72.60 м2 В центре Шибеника расположена прос…
€146,000
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Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3
1
90 м²
2/2
3-комнатная квартира, 89,50 м2, Šibenik Современно оформленная квартира расположена на второ…
€315,000
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Квартира 4 комнаты
Рогозница, Хорватия
4
118 м²
2/2
Квартира 4 комнаты, 118,25 м2, Рогозница В двух жилых зданиях с 7 роскошными квартирами в но…
€620,000
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Квартира 4 комнаты
Рогозница, Хорватия
4
101 м²
2/2
Квартира 4 комнаты, 101 м2, Рогозница В двух жилых зданиях с 7 роскошными квартирами в новом…
€530,000
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Квартира 4 комнаты
Рогозница, Хорватия
4
101 м²
1/2
Квартира 4 комнаты, 101 м2, Рогозница В двух жилых зданиях с 7 роскошными квартирами в новом…
€470,000
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Квартира 3 комнаты
Pirovac, Хорватия
3
1
68 м²
1/2
Квартира 68,20 м2, 3 спальни, Пировац Трехкомнатная квартира с полезной площадью 68,20 м2 со…
€150,000
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Квартира 3 комнаты
Grebastica, Хорватия
3
2
77 м²
Жаборич, недалеко от Шибеника, красивый пентхаус 76,65 м2 на 2-м этаже нового жилого дома. …
€330,000
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Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
2
1
48 м²
2/2
Квартира с видом на море и 2 балкона, Трибунь Двухкомнатная квартира площадью 47,50 м2 распо…
€102,000
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Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4
3
150 м²
Шибеник, 1-й ряд у моря, площадь 150 м2, 1-й этаж, южная ориентация, удобная современная ква…
€580,000
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Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
3
1
75 м²
3
Новое здание на Муртере, 3 - спальня, двор, парковка Будущее новое здание с запланированным …
€224,000
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Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
4
81 м²
1/3
Новое здание на Муртере, 4 спальня, loggie, парковка Будущее новое здание с запланированным …
€230,000
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Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
4
81 м²
2/3
Новое здание на Муртере, 4 - спальня, loggie, парковка Будущее новое здание с запланированны…
€232,000
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Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия
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