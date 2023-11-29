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Виллы в Opcina Rogoznica, Хорватия

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11 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
€2,40 млн
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Opcina Rogoznica, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Rogoznica, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается роскошная, недавно построенная каменная вилла, расположенная в пригороде туристиче…
€3,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рогозница, Хорватия
Вилла 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается многоквартирный дом, расположенный в пригороде Рогозницы возле моря. Все апартамен…
€1,45 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рогозница, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке недалеко от Ро…
€1,48 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рогозница, Хорватия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Продается большая современная вилла с видом на море, расположенная в очаровательном прибрежн…
€1,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается красивая вилла в первой линии моря, расположенная в тихой бухте недалеко от прибре…
€1,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рогозница, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается чрезвычайно просторная недавно построенная вилла, расположенная недалеко от прибре…
€1,50 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 3 спальни с Spalni в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Расположение: остров Корчула Построен: 2010 Отремонтировано: 2018 Аэропорт: 25 км Море: 4 км…
€680,000
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Параметры недвижимости в Opcina Rogoznica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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