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Жильё в Opcina Rogoznica, Хорватия

дома
32
32 объекта найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Razanj, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Razanj, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
ŠIBENIK, ROGOZNICA - A beautiful villa with a pool near the sea A luxury villa for sale in …
€1,50 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рогозница, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
ŠIBENIK, ROGOZNICA - Luxury villa with sea view Beautiful luxury villa for sale in Rogozni…
€1,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Razanj, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Razanj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
ŠIBENIK, RAŽANJ - Luxury villa with heated pool by the sea A beautiful luxury villa for sa…
€1,43 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
€2,40 млн
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Дом 9 комнат в Рогозница, Хорватия
Дом 9 комнат
Рогозница, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Рогозница, отдельно стоящий дом 312м2 на участке 417м2. На первом этаже дома есть гостиная,…
€420,000
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Дом 7 комнат в Рогозница, Хорватия
Дом 7 комнат
Рогозница, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Рогозница, Зечево Рогозничко, отдельно стоящий дом 160м2 на участке земли 304м2. Дом состоит…
€400,000
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Opcina Rogoznica, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Rogoznica, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается роскошная, недавно построенная каменная вилла, расположенная в пригороде туристиче…
€3,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рогозница, Хорватия
Вилла 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается многоквартирный дом, расположенный в пригороде Рогозницы возле моря. Все апартамен…
€1,45 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рогозница, Хорватия
Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Рогозница, Хорватия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом с балконом, с видом на море, с гаражом в Рогозница, Хорватия
Дом с балконом, с видом на море, с гаражом
Рогозница, Хорватия
Количество этажей 3
Продается дом площадью 349,46 м2, расположенный в тихом месте недалеко от Рогозницы, в перво…
€1,000,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рогозница, Хорватия
Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается вилла, расположенная в тихой бухте, всего в нескольких шагах от прекрасного галечн…
€2,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Рогозница, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рогозница, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке недалеко от Ро…
€1,48 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рогозница, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается роскошный вилла с видом на море в пригороде от Рогозницы. Она расположен на холме,…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рогозница, Хорватия
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
Продается большая современная вилла с видом на море, расположенная в очаровательном прибрежн…
€1,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 4
Продается красивая вилла в первой линии моря, расположенная в тихой бухте недалеко от прибре…
€1,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Рогозница, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рогозница, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается чрезвычайно просторная недавно построенная вилла, расположенная недалеко от прибре…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 4 комнаты в Stivasnica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Stivasnica, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Рогозница, Ражань, строящаяся вилла площадью 180 м2 на участке 806 м2. Состоит из цокольног…
€1,19 млн
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Дом 6 комнат в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Дом 6 комнат
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Зечево Рогозничко, место, расположенное на дороге из Примоштена в Рогозницу. В тихой бухте,…
€3,50 млн
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Дом 6 комнат в Zatoglav, Хорватия
Дом 6 комнат
Zatoglav, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
К востоку от центра Рогозницы, Подглавица, отдельно стоящий дом в первом ряду от моря, площа…
€1,30 млн
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Дом 3 комнаты в Рогозница, Хорватия
Дом 3 комнаты
Рогозница, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Рогозница, элегантная, полностью недавно отремонтированная и оборудованная трехкомнатная ква…
€250,000
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Дом 2 комнаты в Razanj, Хорватия
Дом 2 комнаты
Razanj, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Рогозница, Дворница, недостроенный особняк ок. 106 м2 на двух этажах на участке 197 м2. Дом…
€300,000
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Дом 10 комнат в Stivasnica, Хорватия
Дом 10 комнат
Stivasnica, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
Ражань, Стивашница Строящееся здание в красивой бухте Стивашница недалеко от Ражаня Размер…
€850,000
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Дом 8 комнат в Zatoglav, Хорватия
Дом 8 комнат
Zatoglav, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 503 м²
Рогозница, Затоглав, жилой дом на 7 квартир рядом с пляжемПлощадь здания: 503 м2 брутто (431…
€1,000,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Расположение: остров Корчула Построен: 2010 Отремонтировано: 2018 Аэропорт: 25 км Море: 4 км…
€680,000
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Дом 8 комнат с Spalni в Stivasnica, Хорватия
Дом 8 комнат с Spalni
Stivasnica, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Семейная вилла в красивой бухте Стивашница недалеко от Разани - 3-й ряд от моря Площадь зас…
€1,19 млн
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Дом 3 комнаты с Spalni в Opcina Rogoznica, Хорватия
Дом 3 комнаты с Spalni
Opcina Rogoznica, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Разань, Льолиница, особняк ок. 200 м2 на двух этажах на участке 228 м2. В небольшой рыбацко…
€370,000
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Дом 5 комнат с Spalni в Рогозница, Хорватия
Дом 5 комнат с Spalni
Рогозница, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 486 м²
Продается качественный особняк недалеко от центра Рогозницы, площадь дома: 486 м2, площадь у…
€850,000
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Параметры недвижимости в Opcina Rogoznica, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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