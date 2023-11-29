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Realting.com
Хорватия
Жилая
Opcina Rogoznica
Жильё в Opcina Rogoznica, Хорватия
дома
32
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32 объекта найдено
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Razanj, Хорватия
4
5
260 м²
1
ŠIBENIK, ROGOZNICA - A beautiful villa with a pool near the sea A luxury villa for sale in …
€1,50 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
5
5
380 м²
ŠIBENIK, ROGOZNICA - Luxury villa with sea view Beautiful luxury villa for sale in Rogozni…
€1,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Razanj, Хорватия
3
5
270 м²
2
ŠIBENIK, RAŽANJ - Luxury villa with heated pool by the sea A beautiful luxury villa for sa…
€1,43 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4
4
270 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4
4
270 м²
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
4
4
280 м²
€2,40 млн
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Дом 9 комнат
Рогозница, Хорватия
9
3
312 м²
Рогозница, отдельно стоящий дом 312м2 на участке 417м2. На первом этаже дома есть гостиная,…
€420,000
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Дом 7 комнат
Рогозница, Хорватия
7
2
160 м²
Рогозница, Зечево Рогозничко, отдельно стоящий дом 160м2 на участке земли 304м2. Дом состоит…
€400,000
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Opcina Rogoznica, Хорватия
7
5
3
Продается роскошная, недавно построенная каменная вилла, расположенная в пригороде туристиче…
€3,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
19
7
3
Продается многоквартирный дом, расположенный в пригороде Рогозницы возле моря. Все апартамен…
€1,45 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
3
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…
€3,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
8
5
3
Продается эксклюзивная трехэтажная вилла площадью 377 м2, расположенная в тихом месте в Рого…
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом с балконом, с видом на море, с гаражом
Рогозница, Хорватия
3
Продается дом площадью 349,46 м2, расположенный в тихом месте недалеко от Рогозницы, в перво…
€1,000,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 7 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
9
5
3
Продается вилла, расположенная в тихой бухте, всего в нескольких шагах от прекрасного галечн…
€2,30 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рогозница, Хорватия
7
6
2
Продается прекрасная вилла, расположенная в очаровательном прибрежном городке недалеко от Ро…
€1,48 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
6
4
2
Продается роскошный вилла с видом на море в пригороде от Рогозницы. Она расположен на холме,…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рогозница, Хорватия
9
8
3
Продается большая современная вилла с видом на море, расположенная в очаровательном прибрежн…
€1,10 млн
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Рогозница, Хорватия
6
5
4
Продается красивая вилла в первой линии моря, расположенная в тихой бухте недалеко от прибре…
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рогозница, Хорватия
4
3
3
Продается чрезвычайно просторная недавно построенная вилла, расположенная недалеко от прибре…
€1,50 млн
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Дом 4 комнаты
Stivasnica, Хорватия
4
4
180 м²
Рогозница, Ражань, строящаяся вилла площадью 180 м2 на участке 806 м2. Состоит из цокольног…
€1,19 млн
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Дом 6 комнат
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
6
6
500 м²
Зечево Рогозничко, место, расположенное на дороге из Примоштена в Рогозницу. В тихой бухте,…
€3,50 млн
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Дом 6 комнат
Zatoglav, Хорватия
6
4
300 м²
К востоку от центра Рогозницы, Подглавица, отдельно стоящий дом в первом ряду от моря, площа…
€1,30 млн
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Дом 3 комнаты
Рогозница, Хорватия
3
1
60 м²
Рогозница, элегантная, полностью недавно отремонтированная и оборудованная трехкомнатная ква…
€250,000
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Дом 2 комнаты
Razanj, Хорватия
2
106 м²
Рогозница, Дворница, недостроенный особняк ок. 106 м2 на двух этажах на участке 197 м2. Дом…
€300,000
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Дом 10 комнат
Stivasnica, Хорватия
10
6
670 м²
Ражань, Стивашница Строящееся здание в красивой бухте Стивашница недалеко от Ражаня Размер…
€850,000
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Дом 8 комнат
Zatoglav, Хорватия
8
8
503 м²
Рогозница, Затоглав, жилой дом на 7 квартир рядом с пляжемПлощадь здания: 503 м2 брутто (431…
€1,000,000
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Вилла 3 спальни с Spalni
Zecevo Rogoznicko, Хорватия
3
4
100 м²
Расположение: остров Корчула Построен: 2010 Отремонтировано: 2018 Аэропорт: 25 км Море: 4 км…
€680,000
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Дом 8 комнат с Spalni
Stivasnica, Хорватия
8
5
389 м²
Семейная вилла в красивой бухте Стивашница недалеко от Разани - 3-й ряд от моря Площадь зас…
€1,19 млн
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Дом 3 комнаты с Spalni
Opcina Rogoznica, Хорватия
3
2
200 м²
Разань, Льолиница, особняк ок. 200 м2 на двух этажах на участке 228 м2. В небольшой рыбацко…
€370,000
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Дом 5 комнат с Spalni
Рогозница, Хорватия
5
486 м²
Продается качественный особняк недалеко от центра Рогозницы, площадь дома: 486 м2, площадь у…
€850,000
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