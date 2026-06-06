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Квартиры с видом на море в общине Ловран, Хорватия

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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Ловран, современная квартира, расположенная на 1-м этаже в недавно построенном здании, всего…
$753,782
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Ardor real estate agency
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Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Мы представляем современную квартиру, расположенную на тихой улице над пляжем Ловран, в окру…
$976,815
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Агентство
Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Мы представляем современную квартиру, расположенную на тихой улице над пляжем Ловран, в окру…
$976,815
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Агентство
Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
International Property AlertInternational Property Alert
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Пентхаус с прекрасным видом на море расположен в отличном месте, всего в нескольких минутах …
$1,38 млн
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Ardor real estate agency
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Квартира 2 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 2 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Квартира с прекрасным видом на море расположена в отличном месте, всего в нескольких минутах…
$615,162
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Мы представляем современный пентхаус, расположенный на тихой улице над пляжем Ловран, с бесп…
$1,09 млн
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
TekceTekce
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Ловран, пентхаус с террасой на крыше и бассейном расположен в недавно построенном здании, вс…
$1,13 млн
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Ardor real estate agency
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Квартира 1 спальня в Lovran, Хорватия
Квартира 1 спальня
Lovran, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлена красивая, полностью меблированная квартира в Ловране площадью 43 м2, р…
$262,182
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Ardor real estate agency
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Квартира 2 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 2 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартира с прекрасным видом на море расположена в отличном положении, всего в нескольких мин…
$573,377
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Агентство
Ardor real estate agency
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Параметры недвижимости в общине Ловран, Хорватия

с гаражом
с террасой
Недорогая
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