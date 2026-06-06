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Квартиры с гаражом в общине Ловран, Хорватия

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двухкомнатные
4
трехкомнатные
9
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Пентхаус с прекрасным видом на море расположен в отличном месте, всего в нескольких минутах …
$1,31 млн
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Ardor real estate agency
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English, Italiano, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Dobrec, Хорватия
Квартира 3 спальни
Dobrec, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 3
Недалеко от самого центра Ловрана продается трехкомнатная квартира с классической планировко…
$310,282
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Агентство
Ardor real estate agency
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 3 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Пентхаус с прекрасным видом на море расположен в отличном месте, всего в нескольких минутах …
$1,38 млн
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Агентство
Ardor real estate agency
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Квартира 2 спальни в Lovran, Хорватия
Квартира 2 спальни
Lovran, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Квартира с прекрасным видом на море расположена в отличном месте, всего в нескольких минутах…
$615,162
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Агентство
Ardor real estate agency
Языки общения
English, Italiano, Hrvatski
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Параметры недвижимости в общине Ловран, Хорватия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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