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Квартиры с видом на море в Grad Zadar, Хорватия

Задар
29
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Утилиты: Водоснабжение, Электричество, Гидротехнические сооруже…
$404,183
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Параметры недвижимости в Grad Zadar, Хорватия

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