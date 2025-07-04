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Дома с видом на море в Дубровницко-Неретванской жупания, Хорватия

Дубровник
52
Корчула
13
Opcina Konavle
11
Opcina Slivno
5
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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Zaton, Хорватия
Вилла 5 комнат
Zaton, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 3/3
Лучшая вилла 1-й линии в Дубровнике на продажу в 2025 году! Недвижимость имеет прямой доступ…
$4,72 млн
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Типы недвижимости в Дубровницко-Неретванской жупания

виллы

Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванской жупания, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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