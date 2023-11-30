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Склады в Город Загреб, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Склад 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Склад 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Нижний город, недалеко от площади жертв фашизма Деловое помещение площадью 132м2, расположе…
€480,000
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