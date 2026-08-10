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Склады в Городе Загребе, Хорватия

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коммерческая недвижимость
108
отели
4
офисы
4
инвестиционная недвижимость
13
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3 объекта найдено
Склад 1 100 м² в Город Загреб, Хорватия
Склад 1 100 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
www.biliskov.com  ID: 13946 Янкомир, Самоборская улица Продается коммерческое здание - быс…
$1,73 млн
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Склад 555 м² в Город Загреб, Хорватия
Склад 555 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 555 м²
www.biliskov.com  ID: 13889 Вольтино Коммерческое помещение на трех этажах общей площадью …
$1,04 млн
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Склад 175 м² в Город Загреб, Хорватия
Склад 175 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 175 м²
Загреб, Боровье Коммерческое помещение площадью 175,21 м² расположено на первом этаже здани…
$707,077
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