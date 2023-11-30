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Продажа офисных помещений в Город Загреб, Хорватия

коммерческая недвижимость
5
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1 объект найдено
Офис 9 комнат в Город Загреб, Хорватия
Офис 9 комнат
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 213 м²
www.biliskov.com ID: 13447 Загреб, Радничка Честа Коммерческое помещение, офис по адресу 7…
€2,70 млн
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