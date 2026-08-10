Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Загреб
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Городе Загребе, Хорватия

;
коммерческая недвижимость
108
отели
4
инвестиционная недвижимость
13
склады
3
Показать больше
4 объекта найдено
Офис 484 м² в Город Загреб, Хорватия
Офис 484 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 484 м²
www.biliskov.com ID: 14846Трешневка, Нова ЦестаПродажа представительского офисного помещения…
$1,67 млн
Оставить заявку
Офис 29 м² в Adamovec, Хорватия
Офис 29 м²
Adamovec, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Загреб, Сесвете Превосходно расположенное офисное помещение площадью 29 м2 на 1-м этаже дел…
$97,016
Оставить заявку
Офис 305 м² в Город Загреб, Хорватия
Офис 305 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 305 м²
ww.biliskov.com ID: 14649Трешневка, рядом с рынкомКоммерческое помещение общей площадью 305 …
$911,242
Оставить заявку
TekceTekce
Офис 403 м² в Город Загреб, Хорватия
Офис 403 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 403 м²
www.biliskov.com ID 14940Рудеш, Загребачка цестаЭксклюзивное офисное помещение площадью 403 …
$922,776
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти